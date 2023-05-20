В платье с сексуальным декольте: Сальма Хайек в соблазнительном образе позировала на Каннском кинофестивале

Актриса появилась на Лазурном побережье в красивом наряде.
Сальма Хайек вместе со своим супругом Франсуа-Анри Пино появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля. Они приехали посмотреть один из самых ожидаемых фильмов года – "Убийцы цветочного месяца" от режиссера Мартина Скорсезе.
Актриса сияла перед фотокамерами в элегантном платье баклажанового цвета фасона "рыбка" и с объемными воланами на плечах от бренда Alexander McQueen. Наряд прекрасно подчеркнул ее соблазнительные формы.
Главный акцент в ее аутфите был на пышном сексуальном декольте.
На шее у Сальмы красовалось роскошное бриллиантовое колье, в ушах были бриллиантовые серьги-гвоздики, а на руке – широкий браслет с драгоценными камнями.
Хайек дополнила образ элегантной прической и вечерним макияжем.
Франсуа-Анри Пино был одет в черный костюм, белую рубашку и черную бабочку.
Напомним, Сальма Хайек на Met Gala произвела фурор в роскошном платье от бренда Gucci. Оно состояо из латексного корсета, украшенного бретельками в виде жемчужных нитей, пояса-банта и пышной многоярусной юбки со шлейфом из плесированного фатина и кружева.
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