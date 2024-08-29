В платье с сердцем-декольте: Дженна Ортега в романтическом образе появилась на Венецианском кинофестивале

В первый день Венецианского кинофестиваля появилась и исполнительница одной из главных ролей фильма-открытия события "Битлджус" — Дженна Ортега.

Девушка вышла на красную дорожку в романтичном красном платье макси на тонких бретельках от бренда Christian Dior. Наряд состоял из топа-декольте в форме сердца с рюшами и прозрачной юбки-плиссе.

Дженна Ортега / Фото: Associated Press

У звезды была обнаженная спина, которую она с радостью продемонстрировала фотографам.

Дженна Ортега / Фото: Associated Press

Наряд Дженна скомбинировала с босоножками Jimmy Choo на высоких шпильках и платформах.

Дженна Ортега / Фото: Associated Press

Ортега имела элегантную прическу с низким пучком и выпущенными спереди прядями и макияж с красной помадой и рубиновыми тенями. Уши она украсила лаконичными серьгами-гвоздями, шею – колье с бриллиантами, а руки – браслетами и кольцами из этого комплекта.

Дженна Ортега / Фото: Associated Press

Дженна позировала также с другими членами творческой команды комедийного фильма ужасов.

Дженна Ортега / Фото: Associated Press

Напомним, Дженна Ортега на фотоколл ленты "Битлджус" одела костюм от Paul Smith в трендовом цвете бургунди.

О фильме "Битлджус" :

После неожиданной семейной трагедии три поколения семьи Дитц возвращаются домой в Винтер-Ривер. Жизнь Лидии, которую до сих пор преследует Битлджюс, переворачивается вверх дном. Ее мятежная дочь-подросток Астрид находит на чердаке таинственный макет города и случайно открывает портал в загробный мир. Проблемы назревают в обоих мирах, поэтому это лишь вопрос времени, когда кто-то трижды произнесет имя Битлджюса. Как только это произойдет, озорной демон вернется и устроит хаос в своем фирменном стиле.

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