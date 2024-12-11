В платье с сердечками и на шпильках: Пэрис Хилтон в романтическом образе попала в объективы папарацци

43-летняя светская львица, как всегда, выглядела красиво.
Пэрис Хилтон побывала на шоу на CBS Studio в Нью-Йорке, где рассказала о мини-сериале Paris & Nicole: The Encore, в котором она играет вместе с давней подругой Николь Ричи.
Светская львица выглядела женственно в романтичном черном платье миди с принтом в виде сердечек, с декольте в форме сердца и юбкой А-силуэта от бренда Zimmermann. На талии у нее был тонкий черный ремешок.
На плечи Пэрис накинула черное пальто и дополнила аутфит черными туфлями на шпильках и блестящей сумкой с ручкой в форме сердца.
Блондинка сделала французский маникюр, прическу с легкими локонами, макияж с бежевой помадой и надела на лицо стильные черные очки. Уши она украсила бриллиантовыми серьгами.
Напомним, ранее Пэрис Хилтон вышла в свет вся в розовом и с гламурной сумкой.
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