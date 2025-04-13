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- Шоу-бизнес
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В платье с серебряными пайетками и декольте: гламурная Элизабет Херли с сыном посетила премию
Британская актриса приехала с сыном в Германию на светское мероприятие.
Элизабет Херли посетила церемонию награждения премии SPA Awards 2025, состоявшейся в Кенигсвинтере, Германия.
На красной дорожке актриса предстала в гламурном образе. На ней было серебряное платье макси без рукавов, полностью расшитое пайетками — сверху маленькими, снизу большими. Наряд имел халтер, американскую пройму и глубокое декольте.
Аутфит Лиз дополнила босоножками на высоких платформах и каблуках. У нее была красивая прическа с локонами, макияж смоки-айс и с персиковыми румянами. В ушах у них были серебряные серьги-люстры.
На мероприятие актриса приехала вместе со своим сыном — 23-летним Дэмианом. Парень тоже выглядел эффектно. Он был одет в черные кожаные брюки, черную кружевную блузку и черный бархатный пиджак с вышивкой с изображением цветов и птиц. На шее у него была цепочка с крестиком. Аутфит Дэмиан дополнил черной обувью на высоких платформах.
Напомним, ранее Элизабет Херли в розовом бикини похвасталась стройной фигурой.