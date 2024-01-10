В платье с серебряными пайетками и стразами: Джулианна Мур в эффектном образе сияла на премии

63-летняя актриса в красивом наряде от Valentino появилась на светском мероприятии.

Джулианна Мур посетила в Лос-Анджелесе церемонию вручения наград Governors Awards, которую проводит Американская академия кинематографических искусств и наук.

На ивенте актриса предстала в эффектном платье с накидкой от бренда Valentino, которое было расшито каплевидными серебряными пайетками и стразами. Мур обула босоножки цвета металлик на высокой платформе и каблуках.

Джулианна Мур / Фото: Associated Press

Звезда распустила волосы и сделала макияж смоки-айс. В ушах у нее были бриллиантовые серьги-гвоздики.

Джулианна Мур / Фото: Associated Press

Перед фотокамерами Джулианна также позировала со своим коллегой по фильму May December Чарльзом Мелтоном.

Джулианна Мур / Фото: Associated Press

Напомним, Джулианна Мур на премию "Золотой глобус" пришла в элегантном красном платье с пышной юбкой и обнаженными плечами от бренда Bottega Veneta.

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