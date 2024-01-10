В платье с серебряными пайетками и стразами: Джулианна Мур в эффектном образе сияла на премии

63-летняя актриса в красивом наряде от Valentino появилась на светском мероприятии.
Джулианна Мур посетила в Лос-Анджелесе церемонию вручения наград Governors Awards, которую проводит Американская академия кинематографических искусств и наук.
На ивенте актриса предстала в эффектном платье с накидкой от бренда Valentino, которое было расшито каплевидными серебряными пайетками и стразами. Мур обула босоножки цвета металлик на высокой платформе и каблуках.
Звезда распустила волосы и сделала макияж смоки-айс. В ушах у нее были бриллиантовые серьги-гвоздики.
Перед фотокамерами Джулианна также позировала со своим коллегой по фильму May December Чарльзом Мелтоном.
Напомним, Джулианна Мур на премию "Золотой глобус" пришла в элегантном красном платье с пышной юбкой и обнаженными плечами от бренда Bottega Veneta.
Читайте также: