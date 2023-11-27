В платье с шелковым бюстье: элегантная Джессика Честейн на красной дорожке кинофестиваля в Марокко

Джессика Честейн посетила второй день Марокканского международного кинофестиваля 2023 года, который проходит в городе Марракеше. В этом году актриса является одной из членой жюри.

Джессика Честейн / Фото: Associated Press

В этот раз она выбрала длинное черное платье от Модного дома Balmain, которое для нее было изготовлено на заказ. Этот ослепительный наряд был пошит из тяжелого черного бархата, а в зоне декольте у него была вставка из нежно-розового шелка, изготовленная в виде банта.

Дополнила образ Честейн яркий коричневым макияжем глаз, прической с легкими локонами и длинным нюдовым маникюром. Никакие драгоценности к этому платью актриса не надевала.

Джессика Честейн / Фото: Associated Press

Напомним, что в день открытия звезда появилась на красной дорожке в гламурной костюме со стразами и накидкой-сеткой от Модного дома Armani Prive из кутюрной коллекции осень-зима 2021.

Джессика Честейн / Фото: Associated Press

Также, вероятно, в Марокко Джессика продвигает свой предстоящий фильма "Материнский инстинкт", съемки которого проходили в Нью-Джерси весной и летом 2022 года. Картина должна выйти в прокат в 2024 году и является ремейком одноименного французского фильма 2018 года.

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