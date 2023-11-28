В платье с шелковыми вставками и золотых серьгах: элегантная Джессика Честейн на красной дорожке

Актриса выбрала в этот раз платье без рукавов, от бренда, который также создает концертные наряды для Адель.

Голливудская звезда Джессика Честейн вновь вышла на красную дорожку 20-го Марракешского кинофестиваля, который проходит сейчас в Марокко. В этот раз она посетила премьеру фильма "Память".

Джессика Честейн / Фото: Associated Press

Джессика надела для своего появления длинное черное платье с широкими шелковыми вставками от модельера Конг Три, которое было представлено в коллекции весна-лето 2024. У наряда не было рукавов, а ворот был выполнен в виде рубашки.

Актриса дополнила наряд только большими золотыми серьгами, макияжем и простой прической - она просто выпрямила волосы и уложила на один бок с пробором.

Джессика Честейн / Фото: Associated Press

Днем ранее актриса продемонстрировала на красной дорожке кинофестиваля в Марокко платье с шелковым бюстье от Модного дома Balmain, которое для нее было изготовлено на заказ.

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