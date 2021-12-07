В платье с шифоновой накидкой: топ-модель Шанина Шейк на премьере фильма "Сирано"

В платье с шифоновой накидкой: топ-модель Шанина Шейк на премьере фильма "Сирано"

Фильм, который показывали в первый день фестиваля, является экранизацией драмы Эдмона Ростана "Сирано де Бержерак". Чтобы посетить эту премьеру, гости съехались со всего мира.

Австралийская топ-модель Шанина Шейк появилась на красной дорожке первого в истории кинофестиваля в Саудовской Аравии, который получил название Red Sea International Film Festival. Девушка, несмотря на то что действие проходило в мусульманской стране, пришла на мероприятие в длинном черном платье от бренда Mônot.

Наряд был приталенным, полностью расшит пайетками и не имел бретелек, но дополняла его и прикрывала обнаженные плечи черная шифоновая накидка. Образ Шанина дополнила украшениями от ювелирного бренда Fawaz Gruosi.

Шанина Шейк / Getty Images

"Для меня большая честь быть свидетелем и частью исторического события", - написала она в Instagram о мероприятии.

Также на красной дорожке мероприятия появились коллеги девушки: модели Ирина Шейк, Кэндис Свэйнпоул, Сара Сампайо, Алессандра Амбросио, а также модель Тина Кунаки с мужем Венсаном Касселем.

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