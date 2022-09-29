В платье с шипами и туфлях на экстремально высокой платформе: эпатажный Билли Портер на мероприятии в Нью-Йорке

Билли Портер посетил прошедший в Нью-Йорке ежегодный осенний гала-концерт New York City Ballet Fall Fashion в театре Дэвида Коха. На мероприятии собрались знаменитости и дизайнеры, чтобы показать свою любовь к двум искусствам: балету и моде.

На красной дорожке актер, как всегда, предстал в эпатажном аутфите. Он был одет в разноцветное свободное платье из коллекции осень-зима 2013 от английского бренда Giles Deacon. Наряд имел вырез в зоне декольте и был украшен металлическими шипами.

Билли Портер / Фото: Associated Press

Свой образ Портер дополнил золотистыми туфлями на высокой платформе и каблуке, украшенные брошами с камнями. На лице его были стильные очки в черной оправе.

Билли Портер / Фото: Associated Press

Билли также продемонстрировал новую прическу – он накрутил локоны и заплел косички. Пальцы звезда украсил серебряными кольцами и накрасил ногти лаком цветом металлик.

Билли Портер / Фото: Associated Press

Напомним, на гала-концерте оконфузилась американская актриса, продюсер и ЛГБТ-активистка – Лаверна Кокс. Женщина выбрала откровенный, но неудачный наряд для ивента. На ней было экстравагантное прозрачное металлическое платье из кутюрной коллекции осень-зима 2017 голландского бренда Iris Van Herpen. Наряд был немного маловатым для Лаверны в области декольте - часть ее груди выпадала по бокам, и это выглядело некрасиво.

Лаверна Кокс / Фото: Associated Press

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