В платье с широкими рюшами на декольте: Адель пришла на "Грэмми" в элегантном луке от Louis Vuitton

В воскресенье в Лос-Анджелесе состоялась юбилейная 65-я церемония вручения музыкальных наград "Грэмми", среди гостей мероприятия и номинантов была британская певица Адель.

В этом году она победила в номинации "Лучшее сольное поп-исполнение" за исполнение песни Easy On Me. На красную дорожку мероприятия для фотосессии Адель не вышла, а сразу после прибытия прошла к своему столику в зале, где сидела вместе с бойфрендом Ричем Полом.

Певица выбрала для церемонии бордовое платье от Louis Vuitton из бархата в ее любимом приталенном фасоне. Наряд красиво подчеркивал фигуру Адель, у него были рукава три четверти, широкий пояс и небольшой шлейф. Плечи и линию декольте украшали огромные рюши.

Адель / Фото: Associated Press

Образ певица дополнила бриллиантовыми серьгами в виде цветов, браслетом, макияжем с ее фирменными стрелками и длинным маникюром, который сочетался с цветом платья.

Адель / Фото: Associated Press

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