В платье с сине-желтым сердцем и разрезом до бедра: символический образ Виктории Апанасенко на "Мисс Вселенная"

Представительница Украины на "Мисс Вселенная-2022" – 28-летняя Виктория Апанасенко – в первом этапе конкурса продемонстрировала эффектный образ в вечернем платье, который имеет особый месседж.

Виктория подчеркнула стройную фигуру роскошным и символическим нарядом от украинского бренда FROLOV. Рассмотрим этот наряд подробнее.

Виктория Апанасенко / Фото: Associated Press

Черное ассиметричное длинное платье по фигуре имеет один рукав и разрез до бедра, позволивший красавице продемонстрировать свои стройные ноги. Зона декольте украшена сине-желтым сердцем из кристаллов. А все платье расшито белыми кристаллами.

Наряд также имеют сине-желтый шлейф-флаг из шелка, который Апанасенко эффектно подбросила и развевала руками во время своего выхода.

Виктория Апанасенко / Фото: Associated Press

"Для нас было важно, чтобы дизайн нашего платья стал месседжем на площадке MISS UNIVERSE. Поэтому для Виктории мы создали вечерний образ в черном цвете, ведь сейчас мы продолжаем бороться и каждый день наша страна несет ужасные потери.

Но мы решили украсить черное платье нашим знаковым сердцем FROLOV HEART, вышитыми вручную кристаллами желтого и голубого цветов, а также множеством белых кристаллов по всему платью, как символ благодарности миллиардам людей, которые сейчас поддерживают Украину по всему миру. Потому что только вместе с такой поддержкой мы можем победить врага.

А шелковый шлейф-флаг – это символ процветающего будущего Украины, нашей независимости и скорейшей победы", — рассказал о своем произведении дизайнер Иван Фролов.

Виктория Апанасенко / Фото: Associated Press

Аутфит Виктория дополнила бежевыми босоножками на высокой платформе и каблуке, красивой прической с локонами, макияжем смоки айс и элегантными серьгами.

Напомним, представительница Польши на конкурсе красоты мира "Miss Universe 2023" – Александра Клепачка – для торжественного ужина по случаю открытия конкурса выбрала роскошное длинное платье от украинского бренда OKSANA MUKHA с сексуальным декольте.

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