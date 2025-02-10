В платье с соблазнительным бюстом: звезда сериала "Удивительная миссис Мэйзел" Рэйчел Броснахэн на церемонии

34-летняя актриса в вечернем луке сияла на меропряитии.
Звезда сериала "Удивительная миссис Мэйзел" – Рэйчел Броснахэн – посетила 30-ю ежегодную церемонию вручения наград Critics Choice Awards, которая состоялась в Barker Hangar в Санта-Монике.
На ивенте она предстала в вечернем черном платье макси, в котором ее фигура выглядела стройно. Наряд на плечах был расшит черными пайетками и камнями. Но главный акцент в ее образе был на откровенном декольте, которое подчеркнуло ее пышную грудь.
Рэйчел сделала элегантную прическу с выпущенными спереди прядями, нежный макияж и маникюр цвета гнилой вишни. Уши Броснахэн украсила лаконичными серьгами с камнями, а руки – кольцами с большими камнями.
Напомним, Рейчел Броснахэн на вечеринке по случаю запуска коллаборации бренда Ким Кардашьян Skims из Swarovski появилась в черном платье с пайетками и пикантным декольте от бренда Rasario.
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