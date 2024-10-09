В платье с соблазнительным декольте: американская певица в вечернем луке предстала на светском событии

Виктория Моне выглядела привлекательно на премии.
Американская соул-певица Виктория Моне посетила состоявшуюся в Нью-Йорке церемонию награждения премии журнала Glamour "Женщина года".
На красной дорожке она предстала в вечернем ассиметричном черном платье из кутюрной коллекции весна-лето 2024 года бренда Gaurav Gupta. Наряд имел разрез спереди, длинные рукава, оголенную зону декольте и одного плеча, а также был украшен золотыми фигурными деталями.
Декольте звезды выглядело соблазнительно.
Моне аутфит дополнила черными остроносыми туфлями и серьгами от Rainbow K. Она сделала высокую прическу, макияж с пышными ресницами и шоколадной помадой, а также длинный маникюр с блестками.
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