В платье с соблазнительным декольте: британская модель в пикантном луке собралась на вечеринку

Джессика Гейл имеет красивую фигуру, поэтому любит ее подчеркивать сексуальными нарядами.
Модель и звезда британского реалити-шоу "Остров любви" – Джессика Гейл – опубликовала в Instagram фото своего нового пикантного образа.
Блондинка позировала в длинном платье с анималистическим принтом и на тонких бретельках. Главный акцент в ее луке был на пышном и сексуальном декольте.
Аутфит Джесс дополнила бежевыми босоножками и белой сумкой. Волосы она собрала в высокий пучок, выпустив спереди пряди, сделала макияж с пышными ресницами, украсила руки золотыми браслетами и кольцами.
Напомним, Джессика Гейл сфотографировалась на кровати в спальне в миниатюрном черном платье с откровенным вырезом.
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