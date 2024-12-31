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В платье с соблазнительным декольте: британская модель в пикантном луке собралась на вечеринку

В платье с соблазнительным декольте: британская модель в пикантном луке собралась на вечеринку

В платье с соблазнительным декольте: британская модель в пикантном луке собралась на вечеринку

Джессика Гейл

Джессика Гейл имеет красивую фигуру, поэтому любит ее подчеркивать сексуальными нарядами.

Модель и звезда британского реалити-шоу "Остров любви" – Джессика Гейл – опубликовала в Instagram фото своего нового пикантного образа.

Блондинка позировала в длинном платье с анималистическим принтом и на тонких бретельках. Главный акцент в ее луке был на пышном и сексуальном декольте.

Джессика Гейл / ©
Джессика Гейл

Аутфит Джесс дополнила бежевыми босоножками и белой сумкой. Волосы она собрала в высокий пучок, выпустив спереди пряди, сделала макияж с пышными ресницами, украсила руки золотыми браслетами и кольцами.

Джессика Гейл / ©
Джессика Гейл

Напомним, Джессика Гейл сфотографировалась на кровати в спальне в миниатюрном черном платье с откровенным вырезом.

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