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В платье с соблазнительным декольте: участница "Холостяка-13" на церемонии роз продемонстрировала эффектный аутфит

В платье с соблазнительным декольте: участница "Холостяка-13" на церемонии роз продемонстрировала эффектный аутфит

В платье с соблазнительным декольте: участница "Холостяка-13" на церемонии роз продемонстрировала эффектный аутфит

Арт-терапевт Вероника появилась на финальной церемонии выпуска в элегантном пышном наряде.

Во время церемонии роз во втором выпуске романтического реалити-шоу "Холостяк-13" девушки предстали в красивых образах.

Одна из них – арт-терапевт Вероника – продемонстрировала эффектный аутфит в черном корсетном платье с пышной юбкой и обнаженными плечами. Главный акцент в ее луке был на пикантном декольте.

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Веронике сделали высокий хвост и вечерний макияж. В ушах у нее были элегантные серьги в виде цветов, а на шее – золотая цепочка с подвеской.

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Напомним, второй выпуск проекта покинули две девушки.

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