В платье с торчащими "руками": Синтия Эриво появилась в странном наряде на презентации "Wicked: Чародейка"

Ее оригинальный наряд привлек особое внимание на мероприятии.
Синтия Эриво - британская певица и актриса, лауреат множества премий, среди которых: "Тони", "Эмми" и "Грэмми". Она сыграла одну из главных в фильме "Wicked: Чародейка", показ которого стартует в Украине уже 21 ноября.
Синтия воплотила роль Эльфабы - злой ведьмы из страны Оз, у которой зеленая кожа.
Перед камерами она появилась в эпатажном черном наряде от бренда Thom Browne. Он состоял из приталенного платья-бюстье с бисером и пайетками, а также болеро с длинными рукавами и капюшоном. Оригинальной частью жакета были торчащие вверх "руки" с когтями.
Лук артистка дополнила ярким макияжем, обувью на платформе и очень длинным маникюром.
Позировала с ней коллега по фильму Ариана Гранде. 31-летняя актриса блистала перед фотографами в розовом платье от Atelier Versace и украшениях от Swarovski.
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