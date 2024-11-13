В платье с торчащими "руками": Синтия Эриво появилась в странном наряде на презентации "Wicked: Чародейка"

Синтия Эриво - британская певица и актриса, лауреат множества премий, среди которых: "Тони", "Эмми" и "Грэмми". Она сыграла одну из главных в фильме "Wicked: Чародейка", показ которого стартует в Украине уже 21 ноября.

Синтия воплотила роль Эльфабы - злой ведьмы из страны Оз, у которой зеленая кожа.

Перед камерами она появилась в эпатажном черном наряде от бренда Thom Browne. Он состоял из приталенного платья-бюстье с бисером и пайетками, а также болеро с длинными рукавами и капюшоном. Оригинальной частью жакета были торчащие вверх "руки" с когтями.

Синтия Эриво / Фото: Associated Press

Лук артистка дополнила ярким макияжем, обувью на платформе и очень длинным маникюром.

Синтия Эриво и Ариана Гранде / Фото: Associated Press

Позировала с ней коллега по фильму Ариана Гранде. 31-летняя актриса блистала перед фотографами в розовом платье от Atelier Versace и украшениях от Swarovski.

Ариана Гранде / Фото: Associated Press

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