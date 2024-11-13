Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В платье с торчащими "руками": Синтия Эриво появилась в странном наряде на презентации "Wicked: Чародейка"

В платье с торчащими "руками": Синтия Эриво появилась в странном наряде на презентации "Wicked: Чародейка"

Синтия Эриво / Фото: Associated Press

Ее оригинальный наряд привлек особое внимание на мероприятии.

Синтия Эриво - британская певица и актриса, лауреат множества премий, среди которых: "Тони", "Эмми" и "Грэмми". Она сыграла одну из главных в фильме "Wicked: Чародейка", показ которого стартует в Украине уже 21 ноября.

Синтия воплотила роль Эльфабы - злой ведьмы из страны Оз, у которой зеленая кожа.

Перед камерами она появилась в эпатажном черном наряде от бренда Thom Browne. Он состоял из приталенного платья-бюстье с бисером и пайетками, а также болеро с длинными рукавами и капюшоном. Оригинальной частью жакета были торчащие вверх "руки" с когтями.

Синтия Эриво / © Associated Press
Синтия Эриво / Фото: Associated Press

Лук артистка дополнила ярким макияжем, обувью на платформе и очень длинным маникюром.

Синтия Эриво и Ариана Гранде / © Associated Press
Синтия Эриво и Ариана Гранде / Фото: Associated Press

Позировала с ней коллега по фильму Ариана Гранде. 31-летняя актриса блистала перед фотографами в розовом платье от Atelier Versace и украшениях от Swarovski.

Ариана Гранде / © Associated Press
Ариана Гранде / Фото: Associated Press

Читайте также:

Вонючий цветок расцвел раз в 10 лет!

Вонючий цветок расцвел раз в 10 лет!
Следующая публикация