Хиллари Свонк / © Associated Press

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Актриса Хиллари Свонк посетила 36-й ежегодный весенний обед Colleagues и модный показ бренда Oscar de la Renta, который состоялся в Беверли-Хиллз.

В соответствии с событием она надела яркое летнее платье без рукавов от Oscar de la Renta. Это был кружевной наряд с яркой цветочной аппликацией в виде больших орхидей разного цвета. На талии платье украшал широкий желтый бант.

Хиллари Свонк / © Associated Press

50-летняя актриса свой образ дополнила черными босоножками на каблуках, которые украшали золотистые ремешки, а также романтической высокой прической. Макияж у нее был легким.

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Платеь, которое носила Хиллари, напомнило нам наряды пожожего дизайна, которые на разные мероприятия надевале другие знаменитые женщины. В частности платье с цветами носили Сара Мишель Геллар и Тейлорр Свифт.

© Associated Press

© Associated Press