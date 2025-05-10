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В платье с цветами: Хиллари Свонк выгуляла платье от Oscar de la Renta на мероприятии
Актриса появилась на публике в романтическом образе.
Актриса Хиллари Свонк посетила 36-й ежегодный весенний обед Colleagues и модный показ бренда Oscar de la Renta, который состоялся в Беверли-Хиллз.
В соответствии с событием она надела яркое летнее платье без рукавов от Oscar de la Renta. Это был кружевной наряд с яркой цветочной аппликацией в виде больших орхидей разного цвета. На талии платье украшал широкий желтый бант.
50-летняя актриса свой образ дополнила черными босоножками на каблуках, которые украшали золотистые ремешки, а также романтической высокой прической. Макияж у нее был легким.
Платеь, которое носила Хиллари, напомнило нам наряды пожожего дизайна, которые на разные мероприятия надевале другие знаменитые женщины. В частности платье с цветами носили Сара Мишель Геллар и Тейлорр Свифт.