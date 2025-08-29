В платье с цветами и бантом: Наоми Уоттс в романтическом образе от Valentino блистала на Венецианском кинофестивале

Наоми Уоттс с мужем / © Associated Press

Наоми Уоттс посетила 82-й Венецианский кинофестиваль, который стартовал на острове Лидо. На красной дорожке она появилась в сопровождении своего мужа - актера Билли Крудапа. Они пришли на премьеру фильма от режиссера Ноа Баумбаха "Джей Келли".

Наоми блистала в романтическом аутфите, на ней было бежевое сетчатое платье-бюстье в пол от бренда Valentino. Наряд был обильно расшит разноцветными цветочными аппликациями из бисера и пайеток, имел драпировку на корсете и большой черный бант с плиссировкой на животе.

Аутфит звезда дополнила туфлями от Aquazzura. У нее была красивая прическа с локонами, макияж с розовой помадой, золотые серьги с бахромой в ушах и золотое кольцо с белыми и черными бусинами на руке.

Крудап был одет в белый пиджак, белую рубашку, черный галстук-бабочку, черные брюки, которые дополнил черными лакированными туфлями.

Напомним, на премьеру "Джей Келли" пришел исполнитель главной роли фильма Джордж Клуни вместе со своей женой Амаль Клуни, которая ошеломила роскошным образом в ярком платье.