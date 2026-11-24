Тильда Суинтон / © Getty Images

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Тильда Суинтон посетила церемонию открытия 23-го Международного кинофестиваля в Марракеше.

На красной дорожке актриса продемонстрировала экстравагантный образ из коллекции Chanel весна-лето 2027, созданной креативным директором Модного дома Матье Блази.

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На ней было длинное атласное платье бледно-голубого цвета с серебристым отливом, прямого кроя, без рукавов, с заниженной линией талии и плиссированным подолом из полупрозрачной ткани. Наряд был расшит разноцветными цветами и птицами из бисера, а на уровне выше колен его украшал широкий черный драпированный пояс с большим декоративным узлом и длинным концом.

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Тильда Суинтон / © Getty Images

Платье отсылало к моде 1920-х годов, в частности к стилю флэпперов.

Аутфит Суинтон дополнила интересным многослойным длинным ожерельем из ткани, имитирующей черные бусины и молочные ракушечные элементы. Обута она была в фисташково-персиковые босоножки от Chanel.

Тильда сделала аккуратную прическу и макияж с нежно-розовым блеском на губах. Ее руки украшали золотой браслет и кольцо с камнем.

Напомним, Тильда Суинтон появилась на кинофестивале в оригинальных туфлях на каблуках в виде стручков гороха.

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