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- Шоу-бизнес
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В платье с цветами, птицами и необычным ожерельем: Тильда Суинтон в образе Chanel вышла на красную дорожку
66-летняя актриса выбрала для своего появления на кинофестивале интересный наряд от Chanel.
Тильда Суинтон посетила церемонию открытия 23-го Международного кинофестиваля в Марракеше.
На красной дорожке актриса продемонстрировала экстравагантный образ из коллекции Chanel весна-лето 2027, созданной креативным директором Модного дома Матье Блази.
На ней было длинное атласное платье бледно-голубого цвета с серебристым отливом, прямого кроя, без рукавов, с заниженной линией талии и плиссированным подолом из полупрозрачной ткани. Наряд был расшит разноцветными цветами и птицами из бисера, а на уровне выше колен его украшал широкий черный драпированный пояс с большим декоративным узлом и длинным концом.
Платье отсылало к моде 1920-х годов, в частности к стилю флэпперов.
Аутфит Суинтон дополнила интересным многослойным длинным ожерельем из ткани, имитирующей черные бусины и молочные ракушечные элементы. Обута она была в фисташково-персиковые босоножки от Chanel.
Тильда сделала аккуратную прическу и макияж с нежно-розовым блеском на губах. Ее руки украшали золотой браслет и кольцо с камнем.
Напомним, Тильда Суинтон появилась на кинофестивале в оригинальных туфлях на каблуках в виде стручков гороха.