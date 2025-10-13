В платье с цветком на груди: Аманда Сейфрид посетила Лондонский кинофестиваль

Аманда Сейфрид / © Getty Images

Аманда Сейфрид посетила официальный показ фильма «Завещание Энн Ли», который презентовали в рамках 69-го Лондонского кинофестиваля Британского института кино. Мероприятие прошло в одном из кинотеатров города, а актриса появилась на нем в наряде от британского бренда Richard Quinn.

Наряд актрисы был романтического фасона и представлен в коллекции осень-зима 2025. Платье включало черный и белый цвета, а также не имело бретелек. Сверху оно выполнено из бархатной ткани, а нижняя его часть была из атласного шелка на лифе, а юбка — из фатина. Также на груди платье украшал большой белый цветок, который придавал наряду романтики и нежности.

Аманда Сейфрид / © Getty Images

Образ голливудская звезда дополнила лаконичной прической с распущенными волосами, а также гламурными туфлями со стразами от Aquazzura. На шее у актрисы было колье с бриллиантами от Tiffany & Co.

Это платье Аманды было похоже на то, которое на подиуме во время показа коллекции демонстрировала супермодель Наоми Кэмпбелл, но только наряд модели был приталенным и длинным.

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images