В платье с цветком: восходящая поп-звезда Оливия Дин вышла на красную дорожку

Оливия Дин / © Getty Images

Реклама

В мире шоу-бизнеса загорелась новая звездочка — 26-летняя британская певица Оливия Дин. Как только в чартах появились ее песни Man I Need и So Easy— девушка моментально стала хитом, очаровав мир прекрасным нежным голосом.

Теперь Оливия желанная гостья на светских мероприятиях и появление ее на мероприятии ARIA Awards стало подтверждением этого.

Оливия Дин / © Getty Images

Девушка надела очаровательное вечернее платье от британского бренда Richard Quinn. Ее наряд был без бретелек, с декорированным бисером лифом и с ассиметричной юбкой-баллоном. На груди платье Оливии украшал большой белый цветок с бархатным бантом.

Реклама

Волосы она также уложила в романтичную прическу с локонами и дополнила гламурными туфлями со стразами и лаконичными золотыми украшениями.

Оливия Дин / © Getty Images

Такие большие белые цветы — это фирменный стиль Модного дома и их можно увидеть во многих изделиях бренда. Одно из платьев подобного дизайна и с таким же цветком на подиуме на Неделе моды демонстрировала супермодель Наоми Кэмпбелл.