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- Шоу-бизнес
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В платье с цветочной вышивкой: американская певица сверкала на церемонии в роскошном образе от украинского бренда
Кантри-звезда Эбби Андерсон выбрала для своего появления на музыкальном событии изысканное платье от OKSANA MUKHA.
Американская певица Эбби Андерсон посетила 60-ю церемонии вручения премии Академии кантри-музыки, которая состоялась в городе Фриско, штат Техас.
На ивенте звезда продемонстрировала эффектный женственный образ в изысканном мерцающем платье на тонких бретельках из вечерней коллекции украинского бренда OKSANA MUKHA.
Полупрозрачный наряд из изящного кружева украшен цветочной вышивкой и вручную декорирован жемчугом, пайетками и бисером. Платье прекрасно подчеркнуло соблазнительные формы Андерсона.
Аутфит артистка дополнила укладкой с прикорневым объемом и локонами, макияжем в коричневых оттенках и белым маникюром. Свой лук Эбби завершила лаконичными украшениями.
Напомним, ранее в наряде от OKSANA MUKHA выступила на теле-шоу American Idol артистка стиля кантри – Керри Андервуд.