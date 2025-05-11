В платье с цветочной вышивкой: американская певица сверкала на церемонии в роскошном образе от украинского бренда

Эбби Андерсон / © Getty Images

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Американская певица Эбби Андерсон посетила 60-ю церемонии вручения премии Академии кантри-музыки, которая состоялась в городе Фриско, штат Техас.

На ивенте звезда продемонстрировала эффектный женственный образ в изысканном мерцающем платье на тонких бретельках из вечерней коллекции украинского бренда OKSANA MUKHA.

Эбби Андерсон / © Getty Images

Полупрозрачный наряд из изящного кружева украшен цветочной вышивкой и вручную декорирован жемчугом, пайетками и бисером. Платье прекрасно подчеркнуло соблазнительные формы Андерсона.

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Аутфит артистка дополнила укладкой с прикорневым объемом и локонами, макияжем в коричневых оттенках и белым маникюром. Свой лук Эбби завершила лаконичными украшениями.

Напомним, ранее в наряде от OKSANA MUKHA выступила на теле-шоу American Idol артистка стиля кантри – Керри Андервуд.