В платье с цветочной вышивкой, бантами и глубоким декольте: Сара Полсон на премии Tony Awards

Сара Полсон / © Associated Press

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Сара Полсон посетила церемонию вручения премии Tony Awards в Нью-Йорке, на котором продемонстрировала красивый образ.

На ней было платье из осенне-зимней коллекции Erdem 2026, украшенное цветочной вышивкой. Сверху наряд был цвета сливочного масла, а снизу — розового. Платье имело завязки-банты на плечах, глубокий V-образный вырез и красные ленты с бантами на бедрах.

Сара Полсон / © Associated Press

Аутфит Полсон дополнила бежевыми босоножками с кристаллами от Aquazzura. У нее была скромная укладка, макияж с акцентом на глазах и красный маникюр. Уши звезда украсила серебряными серьгами, а на руке было кольцо с камнем.

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В этот вечер Сара вышла на сцену церемонии, чтобы вручить награду за лучшую роль в спектакле.

Сара Полсон / © Associated Press

Напомним, Сара Полсон в элегантном жакете и кружевной юбке появилась на премьере бродвейского спектакля.

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