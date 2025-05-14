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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
69
Время на прочтение
1 мин

В платье с цветочной вышивкой: Ханна Уэддингем появилась в Каннах на фотоколле фильма "Миссия невыполнима"

50-летняя британская актриса в наряде от Elie Saab позировала на Лазурном побережье.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Ханна Уэддингем

Ханна Уэддингем / © Associated Press

На Лазурном побережье в рамках Каннского кинофестиваля состоялся фотокол восьмой части легендарной франшизы — фильма «Миссия невыполнима: Финальная расплата» . Лента представила творческая команда: Грег Тарзан Дэвис, Анджела Бассетт, Ханна Уэддингем, Том Круз, Кристофер Маккворри, Хейли Этвелл, Саймон Пегг, Пом Клементьефф, Эсай Моралес и Трамелл Тиллман.

Команда фильма «Миссия невозможна» / © Associated Press

Команда фильма «Миссия невозможна» / © Associated Press

Самой яркой на фотоколе была Ханна Уэддингем. Она предстала в красивом пудровом платье с разноцветной цветочной вышивкой нитями и пайетками от бренда Elie Saab. Наряд состоял из топа без бретелек и юбки миди А-силуэта.

Ханна Уэддингем / © Associated Press

Ханна Уэддингем / © Associated Press

Аутфит Анна дополнила коричневыми кожаными босоножками, серьгами, браслетом и кольцом с камнями. Уэддингем сделала прическу с прикорневым объемом и нежный макияж с глянцевым блеском на губах.

Ханна Уэддингем / © Associated Press

Ханна Уэддингем / © Associated Press

К слову, в украинский прокат фильм «Миссия невыполнима: Финальная расплата» выходит 22 мая.

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Дата публикации
Количество просмотров
69
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