В платье с цветочной вышивкой: Ханна Уэддингем появилась в Каннах на фотоколле фильма "Миссия невыполнима"

Ханна Уэддингем / © Associated Press

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На Лазурном побережье в рамках Каннского кинофестиваля состоялся фотокол восьмой части легендарной франшизы — фильма «Миссия невыполнима: Финальная расплата» . Лента представила творческая команда: Грег Тарзан Дэвис, Анджела Бассетт, Ханна Уэддингем, Том Круз, Кристофер Маккворри, Хейли Этвелл, Саймон Пегг, Пом Клементьефф, Эсай Моралес и Трамелл Тиллман.

Команда фильма «Миссия невозможна» / © Associated Press

Самой яркой на фотоколе была Ханна Уэддингем. Она предстала в красивом пудровом платье с разноцветной цветочной вышивкой нитями и пайетками от бренда Elie Saab. Наряд состоял из топа без бретелек и юбки миди А-силуэта.

Ханна Уэддингем / © Associated Press

Аутфит Анна дополнила коричневыми кожаными босоножками, серьгами, браслетом и кольцом с камнями. Уэддингем сделала прическу с прикорневым объемом и нежный макияж с глянцевым блеском на губах.

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Ханна Уэддингем / © Associated Press

К слову, в украинский прокат фильм «Миссия невыполнима: Финальная расплата» выходит 22 мая.