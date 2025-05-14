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В платье с цветочной вышивкой: Ханна Уэддингем появилась в Каннах на фотоколле фильма "Миссия невыполнима"
50-летняя британская актриса в наряде от Elie Saab позировала на Лазурном побережье.
На Лазурном побережье в рамках Каннского кинофестиваля состоялся фотокол восьмой части легендарной франшизы — фильма «Миссия невыполнима: Финальная расплата» . Лента представила творческая команда: Грег Тарзан Дэвис, Анджела Бассетт, Ханна Уэддингем, Том Круз, Кристофер Маккворри, Хейли Этвелл, Саймон Пегг, Пом Клементьефф, Эсай Моралес и Трамелл Тиллман.
Самой яркой на фотоколе была Ханна Уэддингем. Она предстала в красивом пудровом платье с разноцветной цветочной вышивкой нитями и пайетками от бренда Elie Saab. Наряд состоял из топа без бретелек и юбки миди А-силуэта.
Аутфит Анна дополнила коричневыми кожаными босоножками, серьгами, браслетом и кольцом с камнями. Уэддингем сделала прическу с прикорневым объемом и нежный макияж с глянцевым блеском на губах.
К слову, в украинский прокат фильм «Миссия невыполнима: Финальная расплата» выходит 22 мая.