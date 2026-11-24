Никола Кохлан / © Getty Images

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Звезда сериала «Бриджертоны» Никола Кохлан посетила мировую премьеру шестого сезона детективно-комедийного сериала «Только убийства в Лондоне» (Only Murders in London), которая состоялась в кинотеатре Odeon Luxe Leicester Square в Лондоне.

На синей дорожке актриса появилась в роскошном платье из коллекции Richard Quinn осень-зима 2026. Наряд состоял из черного корсетного верха с открытыми плечами, белого атласного бюстгальтера с декольте в форме сердца, акцентной баской и длинной черной бархатной юбкой силуэта «русалка». Верх платья был обильно украшен цветочной бело-золотистой вышивкой, а также бисером и камнями.

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Никола Кохлан / © Getty Images

Благодаря приталенному крою и пышной баске наряд создавал женственный силуэт «песочные часы». Образ Николы напоминал знаменитую эстетику New Look Кристиана Диора конца 1940-х — 1950-х годов.

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Из украшений она выбрала роскошные кольца с бриллиантами из коллекции Sixteen Stone от Tiffany & Co.

Кохлан уложила волосы мягкими волнами, нанесла макияж с черными стрелками и розовыми румянами, а также сделала нежный маникюр.

Кстати, в новом сезоне сериала Кохлан сыграла дизайнера одежды Джемму Джойс. Главные герои — Мэйбл, Оливер и Чарльз, которых сыграли Селена Гомес, Мартин Шорт и Стив Мартин, — отправятся в Лондон, чтобы расследовать очередное загадочное убийство. Премьера шестого сезона состоится 8 декабря.

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