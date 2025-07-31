В платье с цветочным принтом: Джорджина Родригес продемонстрировала нежный образ

Джорджина Родригес / © Instagram Джорджины Родригес

Реклама

31-летняя модель и инфлуэнсер Джорджина Родригес поделилась в Instagram серией фото с какого-то семейного торжества. Что это был за праздник, она не уточнила. И если обычно она выбирает обтягивающую одежду, подчеркивающую ее пышные формы, то в этот раз отдала предпочтение нежному образу.

Джорджина Родригес / © Instagram Джорджины Родригес

Джорджина Родригес / © Instagram Джорджины Родригес

Джорджина позировала на фото в белом платье миди с принтом в виде мелких розовых роз и с пикантным декольте. Свой образ она дополнила укладкой с легкими локонами, естественным макияжем и украшениями с темно-красными камнями — серьгами и кулоном на цепочке. Во всем ее образе выделялся маникюр, ведь был выполнен в алом цвете.

Дочери Родригес и ее бойфренда Криштиану Роналду тоже были в платьях с цветочным принтом.

Реклама

Джорджина Родригес с дочерьми / © Instagram Джорджины Родригес

Джорджина Родригес / © Instagram Джорджины Родригес

Праздничный стол был декорирован льняными скатертями и салфетками, белыми свечками и живыми цветами.

© Instagram Джорджины Родригес

© Instagram Джорджины Родригес

Напомним, Джорджина Родригес — мать пятерых детей, отец которых — португальский футболист Криштиану Роналду. Для двух из них — дочерей Аланы Мартины и Беллы Эсмеральды — она является биологической матерью. Близнецов Еву и Матео спортсмену родила суррогатная мать, а о матери самого старшего сына — 14-летнего Криштиану-младшего — ничего не известно.

Ранее Джорджина Родригес блистала на красной дорожке в черном платье. Она появилась в Мадриде, чтобы отпраздновать десятую годовщину испанского Netflix.