В платье с цветочным принтом и сказочными рукавами: Флоренс Пью очаровала нежным образом

Флоренс Пью / © Associated Press

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Актриса Флоренс Пью привлекла внимание своим креативным и одновременно изысканным образом, который она выбрала для премьеры фильма «Клара и Солнце» в Лондоне. Она появилась на красной дорожке в эффектном прозрачном сетчатом платье от Rodarte с цветочной вышивкой.

Флоренс Пью / © Associated Press

Это было платье нежно-голубого оттенка с объёмными сказочными рукавами и выразительным силуэтом. Платье идеально подходило звезде, подчеркивало её фигуру и великолепно сочеталось с аксессуарами, в частности с украшениями, обувью и другими деталями образа — прической и макияжем.

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Флоренс Пью / © Associated Press

То, что платье оказалось настолько прозрачным, для Флоренс не проблема, ведь она уже давно не боится экспериментировать с трендом на так называемые «прозрачные платья». Один из самых громких её выходов состоялся в июле 2022 года на показе Valentino Haute Couture, где актриса появилась в розовом прозрачном платье. Этот образ тогда вызвал волну критики, на которую Пью ответила в интервью для Harper’s Bazaar, опубликованном в следующем месяце. Она подчеркнула, что чувствовала себя комфортно в своём теле и не видела проблемы в том, чтобы демонстрировать его.

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«Я не стеснялась своей небольшой груди. И то, что я чувствовала себя комфортно, показывая её, возмутило людей», — сказала актриса.

«Клара и солнце» — это научно-фантастический фильм-антиутопия режиссёра Тайки Вайтити по сценарию Дахви Валлера, основанный на одноимённом романе Кадзуо Исигуро 2021 года. В картине главные роли исполнили актрисы Дженна Ортега и Эми Адамс. Одной из самых громких экранизаций Исигуро также является картина «Не отпускай меня», в которой главные роли исполнили Кэри Маллиган, Эндрю Гарфилд и Кира Найтли.

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