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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
24
Время на прочтение
1 мин

В платье с цветочным принтом: Кристи Бринкли показала фото в романтичном летнем образе

Супермодель 80-х опубликовала в соцсети фотографии, сделанные во время прогулки.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Кристи Бринкли

Кристи Бринкли

Кристи Бринкли поделилась в Instagram яркими летними фотографиями, на которых она запечатлена в романтическом образе.

Звезда позировала в длинном красном платье с бежевым цветочным принтом на фоне красивых гортензий и живописного побережья. Наряд имел акцентированную талию с тканевым поясом, длинные рукава-клеш и подол с широкой оборкой.

Кристи Бринкли

Кристи Бринкли

Свой летний наряд Бринкли дополнила открытыми босоножками на плоской подошве с разноцветными ремешками, плетеной пшеничной сумкой с коричневой кожаной вставкой и смартфоном в ярком красном чехле.

Супермодель уложила волосы мягкими волнами, нанесла макияж с ягодной помадой и сделала розовый маникюр.

Кристи Бринкли

Кристи Бринкли

Напомним, Кристи Бринкли произвела фурор своим роскошным внешним видом в гламурном серебристом костюме на мероприятии.

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Дата публикации
Количество просмотров
24
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