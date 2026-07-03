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- Шоу-бизнес
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В платье с цветочным принтом: Кристи Бринкли показала фото в романтичном летнем образе
Супермодель 80-х опубликовала в соцсети фотографии, сделанные во время прогулки.
Кристи Бринкли поделилась в Instagram яркими летними фотографиями, на которых она запечатлена в романтическом образе.
Звезда позировала в длинном красном платье с бежевым цветочным принтом на фоне красивых гортензий и живописного побережья. Наряд имел акцентированную талию с тканевым поясом, длинные рукава-клеш и подол с широкой оборкой.
Свой летний наряд Бринкли дополнила открытыми босоножками на плоской подошве с разноцветными ремешками, плетеной пшеничной сумкой с коричневой кожаной вставкой и смартфоном в ярком красном чехле.
Супермодель уложила волосы мягкими волнами, нанесла макияж с ягодной помадой и сделала розовый маникюр.
Напомним, Кристи Бринкли произвела фурор своим роскошным внешним видом в гламурном серебристом костюме на мероприятии.