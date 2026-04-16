В платье с цветочными аппликациями: актриса Джорджина Чапман в женственном образе сходила на премьеру спектакля
50-летняя актриса и дизайнер любит носить наряды с цветами.
Бывшая жена американского продюсера Харви Вайнштейна, актриса, дизайнер и соучредитель бренда Marchesa Джорджина Чапман посетила премьеру бродвейского спектакля "Страх 13", которая состоялась в театре Джеймса Эрла Джонса в Нью-Йорке.
Знаменитость появилась там в очаровательном женственном образе. На ней было черное прозрачное сетчатое платье, обильно расшитое разноцветными цветочными аппликациями из пайеток, бисера и органзы. Под нарядом на Чапман было корсетное белье. Она выглядела стройной и красивой.
Аутфит Джорджина дополнила черными босоножками с камнями и черным клатчем. Актриса распустила волосы и сделала макияж с акцентом на глазах.
Уши она украсила серьгами-цветами с камнями, а руки - браслетом и кольцами с камнями.
Напомним, Джорджина Чапман надела на благотворительный бал amfAR Cinema Against AIDS полупрозрачное платье макси с цветами, расшитое серебряными и черными пайетками и бисером.