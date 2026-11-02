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- Шоу-бизнес
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В платье с цветочными аппликациями и с очень длинными ногтями: Синтия Эриво привлекла внимание на гала-концерте
Актриса выбрала ансамбль от Erdem, в котором строгый приталенный жакет сочетался с пышной юбкой, украшенной нежным цветочным декором.
Синтия Эриво посетила осенний гала-концерт Американского театра балета «Ангелы и демоны», который состоялся в театре Дэвида Х. Коха в Нью-Йорке.
Для выхода актриса выбрала черный ансамбль из весенней коллекции Erdem 2027 года. Верх наряда напоминал приталенный жакет, подчеркивающий талию, с контрастной белой нашивкой в виде розы на рукаве. Под жакет Синтия надела белую рубашку с воротником-стойкой, застегнутую до самого верха. Ее широкие манжеты выглядывали из-под рукавов.
Особенно эффектным был низ наряда — пышная длинная юбка с объемом на бедрах была украшена нежными цветочными аппликациями и имела полупрозрачный черный кружевной подол.
Наряд Эриво дополнила черными атласными туфлями на массивной платформе, высоких шпильках, с красной подошвой и ремешками вокруг лодыжек. В ушах у нее были большие серебряные серьги и многочисленные мелкие украшения, а в носу — блестящий септум.
На пальцах актрисы были массивные серебристые кольца. Она также продемонстрировала свой эффектный маникюр — необычайно длинные заостренные ногти с разноцветным блестящим дизайном.
В макияже Синтия сделала акцент на глазах с помощью мерцающих теней и пышных ресниц, а губы подчеркнула глянцевым блеском.
Напомним, Синтия Эриво в желтом платье Prada с открытой спиной продемонстрировала татуировку на красной дорожке.