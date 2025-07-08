В платье с цветочными аппликациями: Серена Уильямс пришла на вечеринку в помятом наряде

Серена Уильямс / © Getty Images

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Серена Уильямс посетила коктейльный прием, организованный Эваном Россом, Россом Нейсом и семьей в честь Арне Нейса-младшего в отеле The Dorchester в Лондоне.

Серена Уильямс / © Getty Images

На ивенте бывшая теннисистка появилась в красивом летнем образе. На ней было платье трендового цвета сливочного масла длины миди от бразильского бренда Farm Rio. Наряд имел тонкие бретельки и был украшен цветочными аппликациями. И все было бы идеально, если бы не помятая юбка Серены, портившая общее впечатление от ее лука.

Свой аутфит Уильямс дополнила коричневыми сандалиями. На лице у нее были массивные солнцезащитные очки, в ушах – лаконичные серьги, а на руке – черные часы.

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Напомним, Серена Уильямс на Бал Института костюма Met Gala 2025 надела пастельно-голубой ансамбль от бренда Moncler.