- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 353
- Время на прочтение
- 1 мин
В платье с цветочными аппликациями: Серена Уильямс пришла на вечеринку в помятом наряде
43-летняя экс-теннисистка надела на мероприятие наряд от бразильского бренда.
Серена Уильямс посетила коктейльный прием, организованный Эваном Россом, Россом Нейсом и семьей в честь Арне Нейса-младшего в отеле The Dorchester в Лондоне.
На ивенте бывшая теннисистка появилась в красивом летнем образе. На ней было платье трендового цвета сливочного масла длины миди от бразильского бренда Farm Rio. Наряд имел тонкие бретельки и был украшен цветочными аппликациями. И все было бы идеально, если бы не помятая юбка Серены, портившая общее впечатление от ее лука.
Свой аутфит Уильямс дополнила коричневыми сандалиями. На лице у нее были массивные солнцезащитные очки, в ушах – лаконичные серьги, а на руке – черные часы.
Напомним, Серена Уильямс на Бал Института костюма Met Gala 2025 надела пастельно-голубой ансамбль от бренда Moncler.