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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
353
Время на прочтение
1 мин

В платье с цветочными аппликациями: Серена Уильямс пришла на вечеринку в помятом наряде

43-летняя экс-теннисистка надела на мероприятие наряд от бразильского бренда.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Серена Уильямс

Серена Уильямс / © Getty Images

Серена Уильямс посетила коктейльный прием, организованный Эваном Россом, Россом Нейсом и семьей в честь Арне Нейса-младшего в отеле The Dorchester в Лондоне.

Серена Уильямс / © Getty Images

Серена Уильямс / © Getty Images

На ивенте бывшая теннисистка появилась в красивом летнем образе. На ней было платье трендового цвета сливочного масла длины миди от бразильского бренда Farm Rio. Наряд имел тонкие бретельки и был украшен цветочными аппликациями. И все было бы идеально, если бы не помятая юбка Серены, портившая общее впечатление от ее лука.

Свой аутфит Уильямс дополнила коричневыми сандалиями. На лице у нее были массивные солнцезащитные очки, в ушах – лаконичные серьги, а на руке – черные часы.

Напомним, Серена Уильямс на Бал Института костюма Met Gala 2025 надела пастельно-голубой ансамбль от бренда Moncler.

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Дата публикации
Количество просмотров
353
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