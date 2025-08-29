- Дата публикации
В платье с турнюром, которое создали за 126 часов: итальянская звезда надела первое творение Джонатана Андерсона для Dior
Она блистала перед фотографами в наряде цвета ночного неба.
Итальянская актриса Альба Рорвахер привлекла много внимания на красной дорожк 82-го Венецианского кинофестиваля, поскольку вышла на публику в эксклюзивном наряде от Модного дома Dior.
Платье насыщенного синего цвета, которое напоминало оттенок ночного неба, было выполнено для Альбы на заказ, а референсом для него послужила мода XVIII века. Согласно изданию Vogue, на создание платья ушло 126 часов работы в ателье Дома и оно стало дебютом дизайнера Джонатана Андерсона в мире высокой моды.
Это был длинный наряд с рукавами три четверти, складками на груди и турнюром в задней части платья, который придавал юбке пышности. Наряд актриса носила в сочетании с туфлями на платформе и ослепительными серьгами Jean Schlumberger от Tiffany & Co., а также кольцом Bird on a Rock.
Также можно заметить, что подол платья мокрый. Вероятно, в Венеции в тот день шел дождь.
Напомним, что Джонатан Андерсон стал новым креативным директором Модного дома Dior после того как этот пост покинула модельер Мария Грация Кьюри. Она была первой женщиной в истории бренда, которая занимала эту должность, и пробыла на ней девять лет.