ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
100
Время на прочтение
1 мин

В платье с узлами и складками: Кирстен Данст появилась на премьере фильма в Торонто

Актриса надела платье необычного дизайна, которео подчеркивало ее плечи.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Кирстен Данст

Кирстен Данст / © Getty Images

Голливудская звезда Кирстен Данст появилась на красной дорожке в Торонто на Международном кинофестивале. Она пришла на премьеру фильма «Грабитель по призванию», в котором сыграла с Ченнингом Татумом.

Кирстен выглядела элегантно и необычно в платье пастельного мятного цвета от Модного дома Valentino из круизной коллекции 2026. У ее наряда были открытые плечи, а на груди и под грудью платье украшали два узла и вырезы. Также у платья были мелкие складки в верхней части, а юбка была прямой и длинной, и имела небольшой шлейф. Образ Кирстен дополнила укладкой и украшениями с бриллиантами — лаконичным браслетом и серьгами в виде бантиков от ювелирного бренда Sophie Bille Brahe.

Кирстен Данст / © Getty Images

Кирстен Данст / © Getty Images

Также Кристен и Ченнинг позировали вместе для портрета в рамках презентации фильма. Актриса надела уже более лаконичное платье в цветочный принт.

Кирстен Данст и Ченнинг Татум / © Associated Press

Кирстен Данст и Ченнинг Татум / © Associated Press

Кирстен Данст / © Associated Press

Кирстен Данст / © Associated Press

Кирстен Данст / © Associated Press

Кирстен Данст / © Associated Press

Кирстен Данст / © Associated Press

Кирстен Данст / © Associated Press

Кирстен Данст / © Associated Press

Кирстен Данст / © Associated Press

Кирстен Данст / © Getty Images

Кирстен Данст / © Getty Images

Кирстен Данст / © Associated Press

Кирстен Данст / © Associated Press

Кирстен Данст / © Associated Press

Кирстен Данст / © Associated Press

Кирстен Данст / © Associated Press

Кирстен Данст / © Associated Press

Кирстен Данст / © Getty Images

Кирстен Данст / © Getty Images

Кирстен Данст / © Getty Images

Кирстен Данст / © Getty Images

Кирстен Данст на кинофестивале в Венеции / © Getty Images

Кирстен Данст на кинофестивале в Венеции / © Getty Images

Кирстен Данст / © Getty Images

Кирстен Данст / © Getty Images

Кирстен Данст / © Getty Images

Кирстен Данст / © Getty Images

Кирстен Данст / © Getty Images

Кирстен Данст / © Getty Images

Дата публикации
Количество просмотров
100
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie