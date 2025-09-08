В платье с узлами и складками: Кирстен Данст появилась на премьере фильма в Торонто

Кирстен Данст / © Getty Images

Голливудская звезда Кирстен Данст появилась на красной дорожке в Торонто на Международном кинофестивале. Она пришла на премьеру фильма «Грабитель по призванию», в котором сыграла с Ченнингом Татумом.

Кирстен выглядела элегантно и необычно в платье пастельного мятного цвета от Модного дома Valentino из круизной коллекции 2026. У ее наряда были открытые плечи, а на груди и под грудью платье украшали два узла и вырезы. Также у платья были мелкие складки в верхней части, а юбка была прямой и длинной, и имела небольшой шлейф. Образ Кирстен дополнила укладкой и украшениями с бриллиантами — лаконичным браслетом и серьгами в виде бантиков от ювелирного бренда Sophie Bille Brahe.

Кирстен Данст / © Getty Images

Также Кристен и Ченнинг позировали вместе для портрета в рамках презентации фильма. Актриса надела уже более лаконичное платье в цветочный принт.

Кирстен Данст и Ченнинг Татум / © Associated Press