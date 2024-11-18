В платье с V-образным декольте и разрезом: Элизабет Олсен продемонстрировала элегантный образ от Givenchy

Элизабет Олсен посетила 15-ю церемонию вручения наград Governors Awards, которая прошла в The Ray Dolby Ballroom в Лос-Анджелесе.

Элизабет Олсен / Фото: Associated Press

Перед фотокамерами актриса предстала в элегантном черном платье от бренда Givenchy, которое имело широкие бретельки, V-образное декольте, драпировку на юбке и высокий разрез. Аутфит она дополнила черными лакированными остроносыми туфлями.

Элизабет Олсен / Фото: Associated Press

Олсен сделала прикорневой объем и собрала волосы в хвост, у нее был макияж с бежевой помадой и золотые серьги с бриллиантами в ушах от бренда REZA.

Элизабет Олсен / Фото: Associated Press

Напомним, Элизабет Олсен попала в объективы папарацци в Нью-Йорке в стильном луке с пикантным акцентом. На ней был костюм травяного оттенка, состоявший из жакета оверсайз и мини-юбки. Под жакет она надела только черный полупрозрачный бюстгальтер.

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