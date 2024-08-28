В платье с V-образным декольте: Моника Беллуччи на фотоколле в Венецианского кинофестиваля

59-летняя Моника Беллуччи, которую недавно назвали самой красивой актрисой всех времен, посетила Венецианский кинофестиваль. В этом году мероприятие продлится с 28 августа по 7 сентября.

Моника Беллуччи / Фото: Associated Press

Беллуччи появилась среди гостей кинофестиваля, поскольку фильмом-открытием стала картина Тима Бертона "Битлджус Битлджус", в котором она сыграла. Этот комедийный фильм ужасов является продолжением фильма 1988 года.

На монике было элегантное женственное платье от итальянского Модного дома Dolce & Gabbana. Наряд был выполнен из тонкого шифона в принт горох, имел V-образное декольте и длинные рукава. В зоне талии его украшала небольшая драпировка.

Моника Беллуччи / Фото: Associated Press

Платье Моника носила в сочетании с бархатными босоножками на каблуках, клатчем и несколькими лаконичными украшениями. Волосы она просто распустила.

Моника Беллуччи / Фото: Associated Press

Кстати, режиссер фильма - Тима Бертон - бойфренд Беллуччи и на кинофестиваль в этом году они прибыли вместе. Пару схоторгафировали, когда они держались за руки. Что удивительно, актриса впервые за длительное время появилась на публике не в черном наряде - она надела белый брючный костюм от бренда Balmain.

Моника Беллуччи и Тим Бертон / Фото: Getty Images

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