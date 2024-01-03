В платье с V-образным вырезом и без бюстгальтера: Эшли Робертс блеснула сосками по дороге на работу

Эшли Робертс попала в объективы папарацци в Лондоне, когда шла в офис, где она ведет утреннее шоу на студии Heart Breakfast Radio Studios.

Звезда выбрала спокойный монохромный лук. На ней было бежевое длинное трикотажное платье в рубчик с V-образным вырезом и металлическими пуговицами, сквозь тонкую ткань которого были заметны ее соски, ведь бюстгальтер она не одела. На плечи она накинула классическое пальто, обула молочные сапоги и держала в руках белую сумку.

Эшли Робертс / Фото: Getty Images

Робертс собрала волосы сзади, выпустив спереди пряди, надела солнцезащитные очки в черепаховой оправе и сделала длинный маникюр цвета металлик.

Напомним, Эшли Робертс вместе со своей коллегой Амандой Холден сходили на работу в пижамах.

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