В платье с V-образным вырезом и красной помадой: рыжеволосая актриса на ивенте в Венеции

22-летняя Седи Синк в наряде с обнаженными плечами появилась на светском событии.

Амеркианская актриса Седи Синк побывала на ужине Armani Beauty, который состоялся в рамках 81-го Венецианского кинофестиваля.

Девушка привлекла к себе внимание красивым вечерним образом. На ней было черное платье по фигуре без бретелек, которое имело глубокий V-образный вырез.

Сэди Синк / Фото: Associated Press

Лук Седи дополнила объемной прической с локонами, макияжем с акцентом на глазах и бриллиантовым кольцом с большим изумрудом.

Сэди Синк / Фото: Associated Press

Напомним, а британская актриса Элла Пернелл на ужине Armani Beauty предстала в черном кроп-топе с глубоким вырезом, расшитым бисером, обнажавшим ее живот, и черных блестящих мини-шортах, подчеркнувших ее стройные ноги.

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