В платье с V-образным вырезом и крокодиловым поясом: беременная Дженнифер Лоуренс на гала-концерте

34-летняя актриса беременна вторым ребенком.
Беременная Дженнифер Лоуренс посетила ежегодный гала-концерт The Hollywood Reporter 2024 "Женщины в развлечениях", состоявшийся в Беверли-Хилз.
Актриса предстала на мероприятии в черном платье макси с глубоким V-образным вырезом и короткими рукавами. Беременный живот она подчеркнула черным тонким ремешком с крокодиловым принтом. Лук звезда дополнила черными туфлями.
Лоуренс сделала прическу "Мальвина" и нежный макияж. В ушах у нее были массивные черные серьги, а на пальце красовалось кольцо с камнями.
Напомним, Дженнифер Лоуренс беременна во второй раз. Отец ребенка – Кук Марони, за которого актриса вышел замуж в 2019 году. В 2022 году у них родился сын Сай, которого назвали в честь художника Сая Твомбли.
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