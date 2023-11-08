В платье с висюльками из бисера: Эмилия Кларк появилась на мероприятии "Женщина года"

Для мероприятия она выбрала лук в светлых тонах.
Звезда сериала "Игра престолов" – Эмилия Кларк – не частый гость на светских церемониях, поэтому каждое ее появление на публике привлекает внимание. 7 ноября актриса посетила мероприятие издания Harper's Bazaar "Женщина года" в Лондоне.
На Эмилии было светлое платье миди без бретелек от бренда Emilia Wickstead из коллекции весна-лето 2024. Платье было полностью расшито белым продолговатым бисером и круглым золотистым. Такой декор наряда создавал необычный объем.
На плечи Эмилия накинула пальто молочного цвета.
Дополнили образ актрисы золотистый сатиновый клатч от Tyler Ellis, бежевые туфли на высоких каблуках и лаконичные серьги-жемчужины в ушах.
Также это мероприятие посетила звезда "Секса в большом городе" Ким Кэттролл. 67-летняя актриса пришла на церемонию с бойфрендом.
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