В платье с внушительным декольте: Дакота Фэннинг на мировой премьере фильма

30-летняя актриса посетила мировую премьеру фильма "Наблюдатели", которая состоялась в Нью-Йорке.
Перед камерами Дакота Фэннинг блистала в длинном платье со шлейфом изумрудного оттенка и с очень глубоким декольте, которое было выполнено в виде драпировки.
Также у этого наряда была голая спина и золотые бретельки. Дополнила актриса лук простой прической с распущенными волосами, лаконичным макияжем, а также несколькими золотыми украшениями.
Ранее презентация фильма состоялась в Лондоне, и на фотоколл Дакота вышла в бежевом платье от бренда Oscar de la Renta с широкими бретельками, квадратным декольте и тонким поясом на талии. Юбка у наряда была расклешенной, а ее подол украшал принт в виде красных цветов на зеленых стеблях.
В фильме актриса сыграла главную роль - 28-летнюю девушку по имени Мина, которая оказывается в лесу в Ирландии. Найдя убежище, она по незнанию оказывается в ловушке рядом с тремя незнакомцами, за которыми каждую ночь наблюдают и преследуют загадочные существа.
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