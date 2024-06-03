В платье с внушительным декольте: Дакота Фэннинг на мировой премьере фильма

Перед камерами Дакота Фэннинг блистала в длинном платье со шлейфом изумрудного оттенка и с очень глубоким декольте, которое было выполнено в виде драпировки.

Дакота Фэннинг / Фото: Associated Press

Также у этого наряда была голая спина и золотые бретельки. Дополнила актриса лук простой прической с распущенными волосами, лаконичным макияжем, а также несколькими золотыми украшениями.

Ранее презентация фильма состоялась в Лондоне, и на фотоколл Дакота вышла в бежевом платье от бренда Oscar de la Renta с широкими бретельками, квадратным декольте и тонким поясом на талии. Юбка у наряда была расклешенной, а ее подол украшал принт в виде красных цветов на зеленых стеблях.

Дакота Фэннинг / Фото: Associated Press

В фильме актриса сыграла главную роль - 28-летнюю девушку по имени Мина, которая оказывается в лесу в Ирландии. Найдя убежище, она по незнанию оказывается в ловушке рядом с тремя незнакомцами, за которыми каждую ночь наблюдают и преследуют загадочные существа.

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