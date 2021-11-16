В платье с внушительным декольте: супермодель 90-х Клаудия Шиффер на премьере фильма

В платье с внушительным декольте: супермодель 90-х Клаудия Шиффер на премьере фильма

Модель выбрала платье от британского дизайнера.

Немецкая супермодель Клаудия Шиффер появилась на премьере фильма "Тихая ночь" в Everyman Broadgate, Лондон. Для красной дорожки звезда надела длинное платье с разрезом от бренда Richard Quinn.

Платье было сшито из плотной ткани с цветочным принтом, а вот декольте наряда, выполненное в форме сердца, украшала вышивка из камней и крупный бант. Декольте было довольно глубоким и акцентировало внимание на пышной груди звезды.

Образ она дополнила плотными черными колготами, лакированными туфлями-лодочками и небольшим клатчем.

Клаудия Шиффер / Getty Images

Фильм "Тихая ночь" - рождественская комедия, снятая Камилль Гриффин по собственному сценарию. Рассказываться в фильме будет о большой семье, которая собирается на рождественский ужин в загородном поместье накануне экологического апокалипсиса. Главные роли сыграют Кира Найтли, Роман Гриффин Дэвис и Лили-Роуз Депп.

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