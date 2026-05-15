В платье с воланами и в объятиях бородатого красавчика: Кара Делевинь на Каннском кинофестивале
33-летняя актриса и модель в вечернем образе от Tom Ford позировала на красной дорожке.
Кара Делевинь посетила четвертый день Каннского кинофестиваля. Она пришла на премьеру фильма "Нежный монстр".
На красной дорожке модель продемонстрировала элегантный образ в черном вечернем платье макси от Хайдера Акерманна для бренда Tom Ford.
Наряд имел воланы, американскую пройму, халтер-воротник и пикантный вырез.
Делевинь собрала волосы в элегантный гладкий пучок, сделала макияж с красной помадой и завершила аутфит бриллиантовыми украшениями.
Перед фотокамерами Кара позировала также в объятиях режиссера Джордана Ферстмана, которого она обнимала двумя руками за голову, а он ее целовал. Кстати, Делевинь сыграла одну из главных ролей в дебютном полнометражном фильме Ферстмана под названием "Клубный ребенок" (Club Kid), который они презентовали на Каннском кинофестивале.
Напомним, Кара Делевинь на фотоколле в Каннах появилась в маскулинном полосатом костюме и в темном длинном парике.