В платье с воланом и обнаженными плечами: Зои Салдана в образе от Saint Laurent сияла на церемонии

46-летняя актриса получила награду.
Зои Салдана появилась на церемонии вручения наград Гильдии киноактеров США (SAG Awards) в Лос-Анджелесе. Она получила награду за лучшую женскую роль второго плана за игру в фильме "Эмилия Перес".
На красной дорожке Зои появилась в кастомном ассиметричном черном платье с обнаженными плечами из коллекции 2017 года бренда Saint Laurent. Наряд имел один рукав и волан, украшенный стразами. Обута она была в черные атласные босоножки на высоких платформах и шпильках.
Салдана сделала гладкий хвост, макияж смоки-айс и светло-бежевый маникюр. Аутфит она украсила элегантными серьгами и браслетом-кольчугой.
Напомним, Зои Салдана на кинофестиваль Filming Italy Los Angeles в Лос-Анджелесе надела черны наряд от Saint Laurent. На ней была прозрачная блузка с длинными рукавами и бантом и черные брюки.
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