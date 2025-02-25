В платье с воланом и обнаженными плечами: Зои Салдана в образе от Saint Laurent сияла на церемонии

Зои Салдана появилась на церемонии вручения наград Гильдии киноактеров США (SAG Awards) в Лос-Анджелесе. Она получила награду за лучшую женскую роль второго плана за игру в фильме "Эмилия Перес".

Зои Салдана / Фото: Associated Press

На красной дорожке Зои появилась в кастомном ассиметричном черном платье с обнаженными плечами из коллекции 2017 года бренда Saint Laurent. Наряд имел один рукав и волан, украшенный стразами. Обута она была в черные атласные босоножки на высоких платформах и шпильках.

Зои Салдана / Фото: Associated Press

Салдана сделала гладкий хвост, макияж смоки-айс и светло-бежевый маникюр. Аутфит она украсила элегантными серьгами и браслетом-кольчугой.

Зои Салдана / Фото: Associated Press

Напомним, Зои Салдана на кинофестиваль Filming Italy Los Angeles в Лос-Анджелесе надела черны наряд от Saint Laurent. На ней была прозрачная блузка с длинными рукавами и бантом и черные брюки.

Читайте также: