В платье с вырезами и огромным бантом: Джоди Тернер-Смит опять удивила эффектным образом

Британская актриса Джоди Тернер-Смит посетила показ фильма "Белый шум", который состоялся в рамках 60-го Нью-Йоркского кинофестиваля. Знаменитость решила придлечь внимание публики и фотографов своим экстравагантным платье от бренда Alfredo Martinez.

Джоди Тернер-Смит / Фото: Associated Press

Наряд был полностью расшит пайетками, имел глубокое декольте, вырезы на талии и шлейф.

Образ Джоди дополнил чокер в виде большого атласного банта, бордовый цвет волос и макияж глаз с синими шимерными тенями.

Джоди Тернер-Смит / Фото: Associated Press

Из аксессуаров она отдала предпочтение туфлям Christian Louboutin, украшениям от Jacob & Co. jewelry и необычной круглой сумке на цепочке от Judith Leiber bag.

Джоди Тернер-Смит / Фото: Associated Press

Читайте также: