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В платье с вырезами на талии: 71-летнюю Опру Уинфри папарацци запечатлели в лодке в Венеции
Популярная журналистка и телеведущая приехала в Италию на свадьбу Джеффа Безоса и Лорен Санчес.
Опра Уинфра была среди приглашенных вип-гостей на свадьбу американского миллиардера, основателя Amazon Джеффа Безоса и его любимой Лорен Санчес. Телеведущую запечатлели в Венеции, когда она села в лодку, чтобы отправиться на первое мероприятие свадебных торжеств — неформальный приветствовательный вечер в монастырской зоне рядом с церковью Мадонна дель’Орто. Увидев папарацци, она улыбнулась им и помахала обеими руками.
На Опре было платье цвета марсала с белым принтом, короткими рукавами и вырезами на талии. Аутфит телеведущая дополнила объемной прической с локонами, макияжем смоки-айс. На лицо она надела солнцезащитные очки с розовыми линзами, а уши украсила серьгами с бриллиантами в виде сердца.
Напомним, на свадьбу Безоса и Санчес в Венецию приехали также Крис Дженнер со своими дочерьми, Леонардо Ди Каприо, Иванка Трамп и другие.