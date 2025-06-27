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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Время на прочтение
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В платье с вырезами на талии: 71-летнюю Опру Уинфри папарацци запечатлели в лодке в Венеции

Популярная журналистка и телеведущая приехала в Италию на свадьбу Джеффа Безоса и Лорен Санчес.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Опра Уинфри

Опра Уинфри / © Getty Images

Опра Уинфра была среди приглашенных вип-гостей на свадьбу американского миллиардера, основателя Amazon Джеффа Безоса и его любимой Лорен Санчес. Телеведущую запечатлели в Венеции, когда она села в лодку, чтобы отправиться на первое мероприятие свадебных торжеств — неформальный приветствовательный вечер в монастырской зоне рядом с церковью Мадонна дель’Орто. Увидев папарацци, она улыбнулась им и помахала обеими руками.

Опра Уинфра / © Getty Images

Опра Уинфра / © Getty Images

На Опре было платье цвета марсала с белым принтом, короткими рукавами и вырезами на талии. Аутфит телеведущая дополнила объемной прической с локонами, макияжем смоки-айс. На лицо она надела солнцезащитные очки с розовыми линзами, а уши украсила серьгами с бриллиантами в виде сердца.

Напомним, на свадьбу Безоса и Санчес в Венецию приехали также Крис Дженнер со своими дочерьми, Леонардо Ди Каприо, Иванка Трамп и другие.

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