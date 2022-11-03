В платье с вырезами на талии и с красным маникюром: элегантная Тейлор Хилл на светской церемонии

26-летняя американская модель и экс-"ангел" Victoria's Secret в total black look появилась на премии Innovator Awards в Нью-Йорке.

В Музее современного искусства в Нью-Йорке прошла ежегодная церемония награждения премии Innovator Awards, организованная журналом WSJ.

Мероприятие посетило много звездных красавиц, сияющих в лучших своих нарядах. Среди них была и модель Тейлор Хилл.

Манекенщица выбрала для своего появления черное платье по фигуре с длинными рукавами, вырезами на талии и драпировкой на животе и в зоне декольте. Его Тейлор скомбинировала с черными босоножками на шпильках и с завязками на лодыжках. В руке она держала черный клатч, инкрустированный стразами.

Тейлор Хилл / Фото: Getty Images

Хилл сделала аккуратную укладку, макияж с черными стрелками, украсила уши длинными серьгами с камнями, а руку – браслетом из этого комплекта.

Элегантный аутфит модель дополнила красным маникюром, который выглядел гармонично с нарядами.

Напомним, на церемонии также побывала модель Шалом Харлоу, которая появилась в прозрачном платье с драпировкой, сквозь которое просвечивались черные трусы с высокой посадкой и обнаженная грудь. На ногах у нее были ногти с нездоровым видом.

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