В платье с вырезами по телу: похудевшая Серена Уильямс в странном наряде появилась на ивенте

Серена Уильямс / © Associated Press

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Серена Уильямс не часто посещает светские мероприятия. И вот, наконец, экс-теннисистка появилась на гала-вечере Time100, посвященном самым влиятельным людям мира. Мероприятие прошло в Линкольн-центре в Нью-Йорке.

© Associated Press

На красной дорожке Серена предстала в довольно странном наряде, в котором она продемонстрировала похудевшую фигуру. На ней было черное платье миди с обнаженной линией плеч из весенне-летней коллекции бренда Stella McCartney. По всей длине наряд имел вырезы, что выглядело не очень красиво.

© Associated Press

Аутфит Уильямс дополнила прозрачными черными оперными перчатками и черными лакированными босоножками с ремешками. Она сделала красивую прическу с локонами, макияж смоки-айс, уши украсила длинными бриллиантовыми серьгами, а шею – бриллиантовым колье, на руке сверху перчатки у нее были часы.

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© Associated Press

Напомним, Серена Уильямс станцевала во время выступления Кендрика Ламара на Супербоуле.