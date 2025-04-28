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- Шоу-бизнес
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В платье с вырезами по телу: похудевшая Серена Уильямс в странном наряде появилась на ивенте
43-летняя экс-теннисистка в обтягивающем наряде похвасталась стройной фигурой.
Серена Уильямс не часто посещает светские мероприятия. И вот, наконец, экс-теннисистка появилась на гала-вечере Time100, посвященном самым влиятельным людям мира. Мероприятие прошло в Линкольн-центре в Нью-Йорке.
На красной дорожке Серена предстала в довольно странном наряде, в котором она продемонстрировала похудевшую фигуру. На ней было черное платье миди с обнаженной линией плеч из весенне-летней коллекции бренда Stella McCartney. По всей длине наряд имел вырезы, что выглядело не очень красиво.
Аутфит Уильямс дополнила прозрачными черными оперными перчатками и черными лакированными босоножками с ремешками. Она сделала красивую прическу с локонами, макияж смоки-айс, уши украсила длинными бриллиантовыми серьгами, а шею – бриллиантовым колье, на руке сверху перчатки у нее были часы.
Напомним, Серена Уильямс станцевала во время выступления Кендрика Ламара на Супербоуле.