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- Шоу-бизнес
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В платье с вырезами: Рэйчел Броснахэн на премьере нового "Супермена"
Актриса надела оригинальное платье, которое привлекло много внимания.
Звезда комедийного сериала «Удивительная миссис Мейзел» Рэйчел Броснахэн посетила мероприятие для поклонников «Супермена» в кинотеатре Cineworld Leicester Square в Лондоне. В перезапуске франшизы актриса сыграла журналистку Лоис Лейн.
Перед фотографами она позировала в длинном вечернем платье от Armani Privé, которое было приталенного силуэта и сшито из шимерной ткани. Также платье выполнено на одно плечо и имело большие вырезы с одной стороны. Украшали наряд четыре большие броши с камнями бордового цвета.
Волосы Рэйчел были уложены в объемную прическу, а на ее лице был лаконичный макияж.
Супермена в перезапуске франшизы сыграет Дэвид Коренсвет, который также вышел на публику. Актер носил брюки и бархатный пиджак с белой рубашкой. Оригинальности образу добавлял красный галстук-бабочка и платок в нагрубном кармане.
А как снимали фильм «Супермен» в 1977 году в Нью-Йорке мы показывали ранее. Под прицелом папарацци тогда оказались Кристофер Рив в роли Кларка Кента (Супермена) и Марго Киддер в роли Лоис Лейн.