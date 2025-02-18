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В платье с вырезом до пупка: Ариана Гранде в образе от Louis Vuitton сияла на премии

В платье с вырезом до пупка: Ариана Гранде в образе от Louis Vuitton сияла на премии

Ариана Гранде / Фото: Associated Press

Звезда фильма "Wicked: Чародейка" выглядела очаровательно на ивенте.

Ариана Гранде в красивом аутфите посетила состоявшуюся в Лондоне церемонию BAFTA Film Awards.

На "красной" дорожке актриса появилась в платье от бренда Louis Vuitton, состоявшего из черного верха с глубоким вырезом и пышной юбки бледно-розового цвета с воланами. Обута она была в черные туфли на шпильках.

Ариана Гранде / © Associated Press
Ариана Гранде / Фото: Associated Press

Ариана собрала волосы в хвост, украсив его черным бантом, сделала макияж с пышными ресницами и нежно-розовым блеском, и французский маникюр. Уши она украсила лаконичными серьгами с жемчугом и камнями, а шею – бриллиантовым колье.

Ариана Гранде / © Associated Press
Ариана Гранде / Фото: Associated Press
Ариана Гранде / © Associated Press
Ариана Гранде / Фото: Associated Press

Напомним, Ариана Гранде на Международном кинофестивале в Санта-Барбаре предстала в нежном платье А-силуэта с цветами.

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