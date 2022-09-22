В платье с вырезом и накидкой: эффектная Марго Робби на премьере фильма в Лондоне

На публике актриса появляется нечасто, но по случаю премьеры фильма с ее участием решила порадовать нас новыми луками.

Несмотря на то, что Великобритания скорбит по королеве Елизавете II, в мире шоу-бизнеса все же кинопремьеры проходят по расписанию и с размахом даже в Лондоне. 21 сентября в Odeon Luxe Leicester Square состоялась премьера фильма "Амстердам" режиссера Дэвида Оуэна Расселла, снятого по его собственному сценарию.

Одной из гостей мероприятия стала актриса Марго Робби, сыгравшая в картине одну из главных ролей. Перед камерами звезда появилась в роскошном образе - черном платье с вырезами на декольте, разрезом на юбке и тонкими бретельками от бренда Celine.

Интересной деталью наряда стала накидка со шлейфом.

Марго Робби / Фото: Associated Press

Дополнили вечерний туалет Марго серебристые босоножки от Giuseppe Zanotti, немного небрежная прическа и украшения с бриллиантами.

Марго Робби / Фото: Associated Press

В фильме "Амстердам" Робби сыграла вместе с Кристианом Бейлом, Джоном Дэвидом Вашингтоном, Рами Малеком, Зои Салданой и Робертом Де Ниро. Действие в картине происходит в 30-е годы XX века. Главные герои - трое друзей - врач, медсестра и адвокат, становятся свидетелями убийства, а позже главными подозреваемыми и раскрывают один из самых возмутительных заговоров в американской истории.

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